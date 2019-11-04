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  4. «В России много дур!» Роза Сябитова высказалась о женитьбе бывшего мужа

«В России много дур!» Роза Сябитова высказалась о женитьбе бывшего мужа

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Телеведущая прокомментировала новость о свадьбе экс-возлюбленного, который не раз поднимал на нее руку.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Известная на всю страну сваха Роза Сябитова высказалась о женитьбе бывшего мужа, пишет сайт Teleprogramma.pro. Телеведущая на протяжении трех лет состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым. Знаменитость никогда не скрывала, что избранник не раз поднимал на нее руку. В результате терпеть побои ей надоело. Супруги развелись в 2011 году.

Как отметила Сябитова, несмотря на эту общеизвестную историю, Андреев смог вступить в брак повторно.

«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!» — написала Роза в Instagram, отвечая на вопрос одной из подписчиц.

Сама 57-летняя соведущая шоу «Давай поженимся» не стремится к замужеству. Ей хватает общения со взрослыми детьми — сыном Денисом и дочерью Ксенией, а также с многочисленными поклонниками в соцсети. Там она регулярно делится советами с потенциальными невестами, как найти мужа и достичь счастья в браке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась Роза Сябитова за 12 лет.

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