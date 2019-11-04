Тэйлор Свифт получила главную награду европейского MTV

В Севилье состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, передает Reuters. Европейское жюри определило лучших исполнителей 2019 года, лучшую песню и клип.

Награда за лучшее видео досталась кантри-поп-певице Тэйлор Свифт. Она победила с роликом «ME!». Ее же признали лучшей исполнительницей из США. В номинации «Лучшая песня» победила другая американка — Билли Айлиш с треком Bad Guy (Плохой парень).

Лучшей рок-группой признаны американские панки — Green Day. А одному из создателей британской рок-группы Oasis Лиаму Галлахеру достался приз как «рок-иконе». Эту номинацию в Севилье ввели впервые. Сам Галлахер исполнил перед собравшимися песни «Once» и «Wonderwall».

Интересно, что перед началом события одним из главных претендентов на победу называлась американская актриса и певица Ариана Гранде. Звезда претендовала на призы в семи номинациях, но в результате не победила ни в одной.

Ежегодная церемония вручения музыкальных наград основана в 1994 году. Каждый год она проходит в одном из крупных европейских городов. Победители EMA определяются интернет-голосованием на сайте премии.

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