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  4. «Огонь!» Майли Сайрус в корсете и чулках провела эротичную фотосессию с бойфрендом

«Огонь!» Майли Сайрус в корсете и чулках провела эротичную фотосессию с бойфрендом

, 7:48 Фото 489

На своей странице в Instagram певица поделилась серией откровенных кадров, на которых позирует вместе с Коди Симпсоном.

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Фото, видео: Instagram @mileycyrus, @codysimpson

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус вскоре после расставания с актером Лиамом Хемсвортом закрутила новый роман. Новым избранником звезды стал музыкант Коди Симпсон. Пара не стала скрывать отношения от поклонников и делилась романтическими кадрами в социальных сетях.

На днях влюбленные вновь порадовали подписчиков совместным снимками, однако довольно необычными. Вскоре после Хеллоуина Майли и Коди примерили образы звезд 80-х. Певец перевоплотился в английского рок-музыканта Билли Айдола, а исполнительница предстала в наряде его девушки — Перри Листер. Получившимися кадрами знаменитости поделись в Instagram.

На фото Майли позирует в парике с черными волосами, корсете, чулках и короткой кожаной юбке, а на одном снимке — даже без нее. Коди запечатлен в кожаной куртке на голое тело и штанах. Во время фотосессии влюбленные обнимались, целовались и демонстрировали страсть.

Instagram @codysimpson

Подписчики по достоинству оценили эротичные кадры и выразили восхищение от увиденного.

«Горячая парочка!»

«Огонь!»

«Какая страсть!» — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майли Сайрус показала грудь.

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