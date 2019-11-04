«Огонь!» Майли Сайрус в корсете и чулках провела эротичную фотосессию с бойфрендом

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус вскоре после расставания с актером Лиамом Хемсвортом закрутила новый роман. Новым избранником звезды стал музыкант Коди Симпсон. Пара не стала скрывать отношения от поклонников и делилась романтическими кадрами в социальных сетях.

На днях влюбленные вновь порадовали подписчиков совместным снимками, однако довольно необычными. Вскоре после Хеллоуина Майли и Коди примерили образы звезд 80-х. Певец перевоплотился в английского рок-музыканта Билли Айдола, а исполнительница предстала в наряде его девушки — Перри Листер. Получившимися кадрами знаменитости поделись в Instagram.

На фото Майли позирует в парике с черными волосами, корсете, чулках и короткой кожаной юбке, а на одном снимке — даже без нее. Коди запечатлен в кожаной куртке на голое тело и штанах. Во время фотосессии влюбленные обнимались, целовались и демонстрировали страсть.

Instagram @codysimpson

Подписчики по достоинству оценили эротичные кадры и выразили восхищение от увиденного.

«Горячая парочка!»

«Огонь!»

«Какая страсть!» — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майли Сайрус показала грудь.