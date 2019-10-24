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  4. Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram

Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram

, 3:44 Фото 227

Эпатажная певица и звезда сериала «Ханна Монтана» сделала несколько селфи в просвечивающей белой майке на голое тело.

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Фото, видео: Instagram @mileycyrus

Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку. Она не стала удалять фото, несмотря на предупреждение со стороны соцсети.

Всего Сайрус опубликовала шесть фотографий. На четырех из них она стоит у зеркала в белых майках на голое тело, а на двух оставшихся — сидит с гитарой на улице.

«Я становлюсь проще с каждым днем. Единственное, что „новая я“ любит больше зеркальных селфи, — это время, проведенное в одиночестве», — подписала снимки певица.

Ниже Сайрус добавила, что фотографии скоро будут удалены. Она написала, что об этом ее предупредили сотрудники Instagram, иронично назвав их «богами».

Instagram @mileycyrus

Правила Instagram запрещают наготу, включая изображения женских сосков. Исключения делают для материалов с рубцами после мастэктомии и кормящим грудью женщинам, пишет Fox News.

Эпатажная певица пытается бороться с этими правилами с 2014 года. Тогда она впервые оказала поддержку кампании Free The Nipple («Свободу соскам» — Прим. ред.), опубликовав черно-белую фотографию топлес.

Как сообщал 5-tv.ru, в этом феврале Майли Сайрус выложила в Instagram снимок, на котором ее голую грудь едва прикрывает одежда.

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