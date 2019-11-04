Украинский военнослужащий шокировал сеть, показав, как кормят в ВСУ

Украинский военнослужащий Александр Гром шокировал пользователей Facebook, разметив в своем аккаунте фотографии еды, которой кормят в ВСУ. Он возмутился качеством питания в армии и раскритиковал руководство, которое, по его мнению, за этим не следит.
В завершение своего поста военный поинтересовался, на что уходят финансовые средства, выделяющиеся для поставки продуктов в ВСУ.
Опубликованные снимки вызвали бурную реакцию подписчиков. Вслед за военнослужащим юзеры выразили возмущение сложившейся ситуацией. Некоторые принялись шутить.
«Позорище главнокомандующему этой армии!»
«Что за кошмар?!»
«А в садах, школах или в больницах кормят лучше? Это просто ужас», — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге стариков и онкобольных кормили суррогатами молочных продуктов.