Украинский военнослужащий Александр Гром шокировал пользователей Facebook, разметив в своем аккаунте фотографии еды, которой кормят в ВСУ. Он возмутился качеством питания в армии и раскритиковал руководство, которое, по его мнению, за этим не следит.

В завершение своего поста военный поинтересовался, на что уходят финансовые средства, выделяющиеся для поставки продуктов в ВСУ.

«Спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую», — высказался Гром.

Facebook @grom.alex.grom

Опубликованные снимки вызвали бурную реакцию подписчиков. Вслед за военнослужащим юзеры выразили возмущение сложившейся ситуацией. Некоторые принялись шутить.

«Позорище главнокомандующему этой армии!»

«Что за кошмар?!»

«А в садах, школах или в больницах кормят лучше? Это просто ужас», — отметили комментаторы.

Украинский военнослужащий шокировал сеть, показав, как кормят в ВСУ 1/3 2/3 3/3

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге стариков и онкобольных кормили суррогатами молочных продуктов.