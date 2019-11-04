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Украинский военнослужащий шокировал сеть, показав, как кормят в ВСУ

, 8:18 Фото 29

Пользователь Facebook возмутился качеством еды, которую подают в армии.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, Facebook @grom.alex.grom

Украинский военнослужащий Александр Гром шокировал пользователей Facebook, разметив в своем аккаунте фотографии еды, которой кормят в ВСУ. Он возмутился качеством питания в армии и раскритиковал руководство, которое, по его мнению, за этим не следит.

В завершение своего поста военный поинтересовался, на что уходят финансовые средства, выделяющиеся для поставки продуктов в ВСУ.

«Спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую», — высказался Гром.

Facebook @grom.alex.grom

Опубликованные снимки вызвали бурную реакцию подписчиков. Вслед за военнослужащим юзеры выразили возмущение сложившейся ситуацией. Некоторые принялись шутить.

«Позорище главнокомандующему этой армии!»

«Что за кошмар?!»

«А в садах, школах или в больницах кормят лучше? Это просто ужас», — отметили комментаторы.

Украинский военнослужащий шокировал сеть, показав, как кормят в ВСУ

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге стариков и онкобольных кормили суррогатами молочных продуктов.

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