Видео: Пугачева попыталась повторить шпагат Волочковой на концерте в Минске

Российская балерина Анастасия Волочкова выступила с танцевальным номером на шоу Аллы Пугачевой в Минске. Танцовщица показала на сцене сложные акробатические элементы и традиционный шпагат.

«Анастасия Волочкова — королева Instagram! Давай-давай, Настюха!» — поддержала Примадонна танцовщицу.

После того, как звезда балета в окружении других танцоров сделала гимнастические трюки, за ней решила повторить сама виновница вечера. Поддерживая шуточный мотив песни, 70-летняя Пугачева попыталась исполнить вертикальный шпагат. Номер удался не так идеально, как у Волочковой, однако зрителям понравился. Судя по комментариям к кадрам, опубликованным в профиле танцовщицы, фанаты высоко оценили импровизацию певицы.

«Пугачева — звезда!»

«Алла, как всегда, на высоте», — отметили фолловеры.

А вот выступление звезды балета вызвало шквал критики и шуток со стороны пользователей в Instagram.

«Стеб. Жесткий. Блаженна? Анастасия, не ведающая стыда»;

«Грация! Где, блин, грация?! Ну, хоть намек на нее?!»

«Полный отстой», — оценили номер Волочковой комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова дала подписчикам очередной шанс, открыв комментарии в своем Instagram.