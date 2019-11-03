Волочкова дала хейтерам очередной шанс позлословить, открыв комментарии в своем Instagram

Анастасия Волочкова рассказала об упорных тренировках перед выступлением на концерте Пугачевой. Балерина посоветовала хейтерам не осуждать того, чего они не могут сделать сами.

На видео, которым Волочкова поделилась на своей странице в Instagram, она занимается на воздушных полотнах. В исполнении акробатического этюда балерине помогают девочки — по словам артистки, с ними она познакомилась в комплексе, где расположен ее балетный зал.

Буквально в первых предложениях сопровождающего ролик текста Анастасия обратилась к своим злопыхателям. Она отметила, что была бы искренне рада стать мотивацией для их саморазвития. Однако осуждать людей за то, чего хейтеры не могут сделать сами, она не советует.

«Все те, кто меня осуждает, попробуйте совершить попытку сделать хоть долю того, что делаю я, даже из того, что мне не свойственно. Как балерине. А я это преодолела и смогла», — резко подчеркивает Волочкова.

Примечательно, что именно под этой публикацией звезда впервые за много месяцев открыла комментарии — по словам самой Анастасии, закрывала она их как раз для того, чтобы не дать хейтерам шанса злословить. Недовольные позицией Волочковой незамедлительно воспользовались возможностью.

«Почему мы должны это уметь? У нас своя жизнь и свои достижения»;

«Это уже не смешно!»

«Кто на что учился! У каждого своя миссия! Ваше время вышло, займитесь уже чем-то более серьезным!»

«Тяжел труд бабы-лебедя», — ответили Анастасии оппоненты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме.