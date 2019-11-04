«Это кощунство»: Памятник Герою Советского Союза поверг в шок казахстанцев

Деревянный памятник Герою Советского Союза пулеметчице Маншук Маметовой, установленный по указанию акимата города Семей (бывший Семипалатинск — Прим.ред.) в сквере Победы, поверг в шок жителей Казахстана. Пользователи сети крайне возмущены обликом скульптуры, созданной в память о прославленной казашке, которая стала первой женщиной, удостоенной высокого звания посмертно.

Жители Семея уже прозвали памятник «Бабой Ягой» и требуют перенести его в другое место. Многие казахстанцы уверены, что данный «шедевр» является проявлением кощунства.

«Я художник, я так вижу?»

«Ужас»

«Это кощунство!»

«Может ребенок делал?» — недоумевают семейчане.

Facebook @Гульнар Бажкенова

Авторы деревянного памятника Юлия и Иван Куртуновы отреагировали на критику жителей Казахстана, отметив, что не разделяют мнения горожан.

«Люди считают, что мы здесь делаем Снегурочку или Бабу-Ягу. Конечно, они бы здесь не вписались, но мы делаем Маншук Маметову. У нее, мне кажется, прав стоять здесь очень много. Просто, мне кажется, когда идут негативные обсуждения, это занимаются те люди, которым нечего делать», — цитирует Юлия Куртунову Arna Press.

В свою очередь, в акимате Семея пояснили, что власти за счет малых архитектурных форм, создаваемых из отживших свое деревьев, предприняли попытку улучшить облик города, в частности в его исторической части.

«Определенный общественный резонанс вызвала работа в сквере Победы, изображающая девушку-бойца. Возможно, тематика Великой Отечественной войны и материал, а также связанная с ним техника обработки не были учтены при осуществлении проекта», — говорится в посте на странице акимата Семея в Instagram.

Представители властей добавили, что в связи с грядущей реконструкцией сквера памятник Маншук Маметовой будет перенесен в другое место.

Маншук Маметова — пулеметчица 100-й отдельной стрелковой бригады Калининского фронта, гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза. 15 октября 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция — Прим.ред.) при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

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