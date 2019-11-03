Захарова раскритиковала «зверье» из Одессы за осквернение мемориала Жукову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «зверьем» тех, кто осквернил мемориал маршалу СССР Георгию Жукову в Одессе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В Одессе неонацисты (#ИхТамНет) сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову», — начала свой пост Захарова.

Она рассказала, что после этого горожане начали приносить цветы на то место, где был установлен барельеф. В память о полководце также зажигали свечи.

«Это привело продолжателей дела БандерыUNDШухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей…», — добавила официальный представитель МИД.

Пост она сопроводила роликом, на котором неонацисты прогоняют женщину, вступившуюся за стихийный мемориал.

«Послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских“» — предложила подписчикам Захарова.

Она отметила, что память Жукова оскорбляют в стране, в которой не стесняются считать «выдающимися сынами Украины» героев, ученых и общественных деятелей Российской Империи и Советского Союза.

«Все смешалось в националистическом угаре», — заключила дипломат.

Барельеф маршалу Георгию Жукову снесли со здания одного из одесских военкоматов 31 октября. После этого там состоялась мирная акция «Реквием по Жукову». Во время мероприятия люди выразили свой протест против демонтажа скульптуры. Там же появился стихийный мемориал, который позже был уничтожен.

Это не первый случай борьбы с памятниками на Украине. Ранее 5-tv.ru сообщал, что националисты свалили бюст Георгию Жукову в Харькове.