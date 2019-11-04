Транспортная компания требует признать банкротом производителя «Нарзана»

Транспортная компания «С-Транс» требует с производителя минеральной воды «Нарзан» возмещения задолженности в 2,6 миллиона рублей и намерена обратиться с очередным иском в суд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.

Сообщается, что это уже третий иск транспортников к производителю. Первый был судом удовлетворен, слушание по второму иску должно состояться 10 декабря. В «С-Транс» подчеркивают, что предлагали АО «Нарзан» договориться мирно и до суда, но по словам руководителя транспортной компании обещания закрыть долг руководством компании-ответчика выполнены не были.

В свою очередь глава АО «Нарзан» Алексей Зобков считает, что претензии транспортников необоснованны и «они пытаются опорочить имя» известнейшей в России компании-производителя. Он подтвердил, что споры действительно между ними есть, как и взаимные претензии со стороны «Нарзана» к «С-Транс», который по словам Зобкова не выполнял должным образом свои обязательства и нарушал график поставок и качество перевозок.

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