Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой недоумевают: оба ресторана BUZfood, входящие в ООО «Бузова Рест Компани», в Москве закрыты. Заведения работали в столице менее полутора лет, а теперь «по техническим причинам» больше не обслуживают посетителей. Как указано на сайте сети, один из ресторанов переехал, однако, куда именно, не сообщается.

Как удалось выяснить KP.RU, у сети сейчас серьезные проблемы. На днях на владельцев ресторанов ООО «Бузова Рест Компани» подали в суд. Непубличное акционерное общество «Оптиком» требует взыскать с компании 57 тысяч рублей. Детали предстоящего разбирательства не сообщаются, однако, по неподтвержденным данным, поставщик контейнеров и прочей посуды хочет вернуть деньги за поставленный товар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ресторану Бузовой прочат крах из-за «космических» цен.