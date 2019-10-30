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  4. Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

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Непубличное акционерное общество «Оптиком» требует взыскать с ООО «Бузова Рест Компани» 57 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Ольга Бузова 655

Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой недоумевают: оба ресторана BUZfood, входящие в ООО «Бузова Рест Компани», в Москве закрыты. Заведения работали в столице менее полутора лет, а теперь «по техническим причинам» больше не обслуживают посетителей. Как указано на сайте сети, один из ресторанов переехал, однако, куда именно, не сообщается.

Как удалось выяснить KP.RU, у сети сейчас серьезные проблемы. На днях на владельцев ресторанов ООО «Бузова Рест Компани» подали в суд. Непубличное акционерное общество «Оптиком» требует взыскать с компании 57 тысяч рублей. Детали предстоящего разбирательства не сообщаются, однако, по неподтвержденным данным, поставщик контейнеров и прочей посуды хочет вернуть деньги за поставленный товар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ресторану Бузовой прочат крах из-за «космических» цен.

 

Тема:
Ольга Бузова 655
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