Загадочное существо загрызло овцу и растерзало гусей в Германии. Инциденты расправы над домашней скотиной были отмечены в окрестностях Бернбурга и Нидергуде, сообщает HNA, публикуя страшные фотографии последствий.

Отмечается, что один из фермеров обнаружил на своем пастбище овцу, которой неопределенного рода хищник перегрыз шею. Туша животного, при этом, была не тронута.

Два растерзанных гуся были найдены на территории птицефабрики. Это уже четвертое нападение загадочного зверя. На территории предприятия от его зубов погибли уже более 20 голов птицы. Примечательно, что территория фабрики обнесена защитным ограждением высотой более 110 сантиметров, которое находится под напряжением. Работники в недоумении от того, как зверь смог проникнуть за ограду.

Многие местные жители предполагают, что это дело зубов чупакабры — неизвестного науке существа, которое подобным образом расправляется с животными и высасывает у них кровь. Хотя и не оставляют надежды, что это может быть все же волк, лиса или куница.

Эксперты побывали на местах происшествий и взяли пробы ДНК с туш домашнего скота, чтобы впоследствии установить вид хищника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что загадочное глубоководное создание в Тихом океане попало на видео.