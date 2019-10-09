Загадочное глубоководное создание в Тихом океане попало на видео

Сверхчувствительный аппарат, погруженный в Тихий океан, заснял на видео перемещение необычной редкой медузы. Кадры с загадочным существом опубликовали на Yotube-канале EVNautilus.

В видеоролике видно, как медуза редчайшего вида Deepstaria enigmatica медленно плавает на глубине почти 800 метров. Внутри существа находится красное ракообразное создание. По мнению ученых, «крабик» приспособился и очень удобно устроился: он теперь живет в медузе и питается ею же.

Название вида Deepstaria enigmatica сочетает в себе слова «глубина» и «загадочность». Медуза не имеет щупалец и питается через специальный «колокол» — попав в него, жертва не может выбраться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что загадочные существа с планеты Нибиру могут приблизить конец света на Земле.