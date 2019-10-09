  1. Пятый канал
  4. Загадочное глубоководное создание в Тихом океане попало на видео

Загадочное глубоководное создание в Тихом океане попало на видео

, 10:46 Видео 153

Редчайший вид медузы Deepstaria enigmatica заснял на камеру глубоководный аппарат.

Фото: YouTube / EVNautilus

Сверхчувствительный аппарат, погруженный в Тихий океан, заснял на видео перемещение необычной редкой медузы. Кадры с загадочным существом опубликовали на Yotube-канале EVNautilus.

В видеоролике видно, как медуза редчайшего вида Deepstaria enigmatica медленно плавает на глубине почти 800 метров. Внутри существа находится красное ракообразное создание. По мнению ученых, «крабик» приспособился и очень удобно устроился: он теперь живет в медузе и питается ею же.

Название вида Deepstaria enigmatica сочетает в себе слова «глубина» и «загадочность». Медуза не имеет щупалец и питается через специальный «колокол» — попав в него, жертва не может выбраться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что загадочные существа с планеты Нибиру могут приблизить конец света на Земле.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

11:56
Кафе на набережной Краснодара полыхает на площади в 140 квадратов
11:54
Военный эксперт из Польши высоко оценил оснащение российского спецназа
11:48
В «Ленфильме» во время съемок обгорели ворота павильона
11:44
ОБСЕ прибыла в Петровское для наблюдения за разведением сил
11:40
Уставшая от разъездов Ирина Пегова поблагодарила фанатов за «магию» поддержки
11:26
ВСУ открыли огонь в районе Петровского, где планируется отвод сил

Сейчас читают

Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев