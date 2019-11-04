Василий Лановой рассказал, когда снова выйдет на сцену

Советский и российский актер Василий Лановой, которому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре имени Вахтангова, рассказал о своем самочувствии. Как стало известно 5-tv.ru, у звезды поднялось давление, вследствие чего потребовалась медицинская помощь. На место прибыли врачи скорой помощи, они провели осмотр артиста, однако госпитализация ему не потребовалась.

Как отметил Лановой в интервью 5-tv.ru, сейчас он чувствует себя нормально и готов выйти на сцену уже во время следующего спектакля в расписании.

«Все нормально. <…> Когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене. Все нормально, не волнуйтесь», — рассказал актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за ухудшения самочувствия Ланового постановка «Последние луны» в театре имени Вахтангова была прервана. Было отменено второе действие.