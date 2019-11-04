Зрители рассказали, что Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Известному российскому артисту Василию Лановому стало плохо во время спектакля. По словам гостей, пришедших на постановку «Последние луны» в воскресенье в 19:00, из-за ухудшения самочувствия звезды театра и кино, было отменено второе действие спектакля. Многие зрители опубликовали свои печальные сообщения на страничках в Instagram.

Представители известного артиста на момент публикаций пока не прокомментировали состояние 85-летнего Василия Ланового. В театре имени Вахтангова также не дали комментариев по этому поводу.

Instagram @taniasmile23

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 11 марта, в СМИ появилась информация о госпитализации Василия Ланового. Однако вскоре пресс-секретарь известного российского и советского артиста — Антонина Журавлева уточнила, что артист был на плановом обследовании сосудов. Между тем, 24 февраля из-за внезапно ухудшившегося самочувствия Василия Ланового даже был отменен спектакль в театре имени Вахтангова «Посвящение Еве».

Василий Лановой с 1957 года играет в Государственном академическом театре имени Вахтангова. В 1985-м ему присвоили звание народного артиста СССР. В 2019 году он был удостоен звания героя Труда РФ. Лановой любим зрителями благодаря ролям в таких картинах, как «Солярис», «Аттестат зрелости», «Полосатый рейс», «Дни Турбиных» и многих других.