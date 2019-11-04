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  4. Директор Дениса Клявера ответила на вопрос о госпитализации дочери артиста

Директор Дениса Клявера ответила на вопрос о госпитализации дочери артиста

, 12:36 151

Наследница музыканта 14-летняя Эвелин попала в больницу в критическом состоянии.

Фото: Instagram @denisklyaver

PR-директор музыканта Дениса Клявера отказалась комментировать госпитализацию его дочери. Представитель артиста поблагодарила журналистов за беспокойство и отметила, что на данный момент ничего не может сказать о ее самочувствии.

«На данный момент мы не даем никаких комментариев на эту тему. Спасибо большое за интерес, но на данный момент мы ничего не можем сказать», — цитирует директора 78.ru.

Сегодня стало известно, что 14-летняя наследница Дениса Клявера и певицы Евы Польны попала в больницу. По информации издания «Вечерняя Москва», Эвелин находилась в реанимации в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Денис Клявер не остался вместе с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной.

 

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