Директор Дениса Клявера ответила на вопрос о госпитализации дочери артиста

PR-директор музыканта Дениса Клявера отказалась комментировать госпитализацию его дочери. Представитель артиста поблагодарила журналистов за беспокойство и отметила, что на данный момент ничего не может сказать о ее самочувствии.

«На данный момент мы не даем никаких комментариев на эту тему. Спасибо большое за интерес, но на данный момент мы ничего не можем сказать», — цитирует директора 78.ru.

Сегодня стало известно, что 14-летняя наследница Дениса Клявера и певицы Евы Польны попала в больницу. По информации издания «Вечерняя Москва», Эвелин находилась в реанимации в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Денис Клявер не остался вместе с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной.