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Клявер рассказал, почему не остался с солисткой группы «Гости из будущего»

, 10:06 303

Ева Польна родила от певца дочь, но жить с ними он не стал, а также долго скрывал появление наследницы от общественности.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, почему не ужился с Евой Польной, передает Teleprogramma.pro. Певец рассказал, что у вокалистки группы «Гости из будущего» от него в 2005 году родилась дочь Эвелин. В это время он состоял в браке с Юлией Клявер.

Пара долгое время скрывала существование ребенка. Это породило слухи, что музыкант не признал дочь. Сам Клявер объяснил, что всего лишь не хотел афишировать ее рождение, будучи женатым человеком. Артист развелся в 2010-м. Тогда же он официально подтвердил отцовство.

От Евы Денис ушел после череды ссор. Певец согласился, что оставлять маленького ребенка с матерью было во многом легкомысленно. Но заявил, что лучше жить раздельно, чем «ради счастья ребенка» мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах. В итоге, по словам Клявера, он смог выстроить хорошие отношения с Польной, чтобы Эвелине было комфортно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Клявер рассмешил фанатов видео с сыном.

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