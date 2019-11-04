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  4. Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США в Таиланде

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США в Таиланде

, 13:24 Видео 51

Трамп на заседание также не приехал и пригласил всех на «особый саммит» в США.

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Фото, видео: Reuters, APTN

Лишь трое из десяти лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прибыли на саммит с участием США, который проходит со 2 по 4 ноября в столице Таиланда. Сообщает ТАСС.

Присутствовавший на заседании глава Минфина Филиппин Карлос Домингес заявил на соответствующий вопрос журналистов, что такое решение было принято «в связи с соответствующим уровнем делегации США».

К слову, на саммит от США прибыл советник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, а также министр торговли Уилбур Росс. Ни Дональд Трамп, ни глава Госдепа не приехали.

Как сообщает РИА Новости, представитель Вашингтона зачитал приглашение от президента США приехать лидеров АСЕАН для «особого саммита» в Америку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о повышении стратегического партнерства России и АСЕАН.

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