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  4. Александр Овечкин бурно отпраздновал чемпионство бейсбольной команды — видео

Александр Овечкин бурно отпраздновал чемпионство бейсбольной команды — видео

, 14:49 Видео 89

Российский хоккеист поздравил с победой «коллег» из «Вашингтон Нэшионалз».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerry Angus/Icon Sportswire via, Instagram @Nationals

Российский хоккеист, выступающий в амплуа левого крайнего нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», весьма бурно и безудержно отпраздновал победу «коллег» из бейсбольного клуба «Вашингтон Нэшионалз» в Главной бейсбольной лиге, которые впервые в истории стали обладателями высшей награды.

Команда-чемпион в полном составе нагрянула на матч НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз», перед которым прошло торжественное чествование бейсболистов. Победители в ходе встречи то и дело появлялись на льду раздетыми по пояс в перерывах между периодами.

По окончании хоккейного матча, который к слову завершился победой хозяев со счетом 4:2, празднование победы бейсболистов продолжилось в раздевалке. Одним из ярких непосредственных участников ликованья стал Александр Овечкин. Россиянин скинул с себя свитер, запрыгнул на спину одного из игроков «Вашингтон Нэшионалз» и принялся скакать, размахивая рукой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ролевых играх — Овечкин с женой нарядились тренером и рефери.

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