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Беременную двойней девушку жестоко зарезали в Нижнем Новгороде

, 15:01 184

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые подожгли квартиру погибшей.

Фото: ВКонтакте @chp_nn

Двадцатилетнюю беременную двойней девушку жестоко зарезали в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Архангельская. Как стало известно 5-tv.ru, у погибшей в гостях находились двое нетрезвых приятелей.

В определенный момент между девушкой и молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой подозреваемые буквально изрезали ее ножом. После чего злоумышленники похитили из квартиры украшения и устроили пожар, чтобы замести за собой следы.

Соседи погибшей позднее рассказали, что слышали женские крики и стоны, а также двух мужчин, которые спустились по пожарной лестнице и убежали.

Подозреваемых в убийстве вскоре задержали. Молодые люди признались в содеянном.

«Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции удалось установить и задержать двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей. <…> 4 ноября оба мужчины заключены под стражу», — говорится в сообщении регионального СК.

Соцсети

В ведомстве особо отметили, что оба злоумышленника знали о беременности девушки. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвич заказал убийство матери ради наследства.

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Беременную двойней девушку жестоко зарезали в Нижнем Новгороде

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