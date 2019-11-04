Москвич заказал убийство матери ради наследства

Москвич заказал убийство матери ради получения наследства. Как стало известно 5-tv.ru, житель Бирюлево-Восточное решил завладеть квартирой пожилой женщины и нанял знакомого для исполнения преступления. В качестве вознаграждения мужчина пообещал «киллеру» передать 200 тысяч рублей и автомобиль Citroen.

Несостоявшийся исполнитель преступного замысла заказчика сообщил обо всем в правоохранительные органы. Вскоре горе-сын был задержан полицейскими. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в столице.