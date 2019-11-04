Асмус рассказала о сатанинских сайтах после откровенных сцен в фильме «Текст»

Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала о спланированной информационной атаке против себя и своего брака с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Причиной происходящего могла стать роль в фильме «Текст», где присутствуют откровенные сцены с ее участием. Поклонники Асмус после этого попытались ее, как замужнюю девушку, за это пристыдить.

В ответ на это артистка в Instagram привела пример некоторых высказываний в свой адрес, которые она встречала в комментариях.

«Травим Асмус, добиваемся их с Харламовым развода, лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой. Занижаем рейтинг фильма „Текст“ на „Кинопоиске“!» — указала она, добавив, что это лишь «один сатанинский сайт» из многих других.

Instagram @asmuskristina

Далее Кристина утверждает, что люди, которые пишут подобное, «объединяются в кланы и создают хейтерские секты, где не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания и инструкции по массовому дерьму в интернете» относительно ее и Гарика.

«Вместо того, чтобы объединяться для чего-то хорошего и полезного, люди тратят свою жизнь на эту дичь. Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики. Придумывают истории и делают вбросы в прессу», — возмущается актриса.

Кристина призывает своих истинных поклонников не обращать внимания на таких «дураков».

Подписчики в ответ поддержали артистку и посоветовали ей «не париться», а также отметили, что на Западе движение хейтеров также «цветет пышным цветом».

Ранее Гарик Харламов уже ответил на негодующие сообщения фанатов о съемках Асмус в сценах с сексом, заявив, что его жены там нет.