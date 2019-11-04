В День народного единства Вконтакте тестирует систему по борьбе с оскорблениями

В День народного единства социальная сеть ВКонтакте запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Эксперимент по мнению социальной сети может помочь в частности подросткам защититься от издевательств и предотвратить травлю по национальному признаку. Так, в течение всего дня пользователи желающие написать оскорбительный комментарий, после того, как их вычислит алгоритм, получают предложение «не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики».

vk.com

«Эксперимент продлится один день — по его результатам команда VK оценит, насколько эффективно механика снижает количество негатива», — заявили во ВКонтакте.

Также в сети напомнили, что на оскорбительные публикации можно пожаловаться службе модерации, как и раньше, с помощью соответствующей кнопки или добавить «недоброжелателя в черный список».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКонтакте и Тимур Бекмамбетов запустили конкурс среди авторов screenlife.