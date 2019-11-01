ВКонтакте и Тимур Бекмамбетов запустили конкурс среди авторов screenlife

Тимур Бекмамбетов найдет авторов лучших screenlife-видео ВКонтакте. Этот формат был придуман самим режиссером: по его словам, все, что видит зритель, происходит на экранах планшетов, компьютеров и других электронных устройств, предназначенных для просмотра мультимедийных файлов.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять screenlife-видео и ответить в нем на два вопроса: о чем его проект и почему он будет интересен зрителю. Видео необходимо опубликовать в своем профиле или сообществе соцсети, а в описании отметить страницу Screenlifer (vk.com/screenlifer), сопроводив запись хештегом #vktalents_screenlife.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября включительно. Пять финалистов смогут лично рассказать режиссеру «Ночного дозора» о своих творческих идеях и проектах и получить шанс воплотить их в жизнь при помощи компании Bazelevs.

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