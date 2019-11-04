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«Меркель, уходи!»: Канцлера ФРГ освистали у мемориала жертвам неонацистов

, 18:11 Видео 70

Глава немецкого правительства невозмутимо продолжила участие в церемонии.

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Фото, видео: Reuters, YouTube / Ihr Programm

Сторонники неонацистов освистали канцлера Германии Ангелу Меркель при возложении цветов к стихийному мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU («Национал-социалистическое подполье») в городе Цвиккау на востоке страны, передает РИА Новости.

Помимо посещения расположенного здесь завода «Фольксваген», в своем рабочем графике глава немецкого правительства нашла время и для того, чтобы почтить память погибших от рук радикалов мигрантов и выразить их родственникам соболезнования.

Однако в этот момент, несмотря на созданный полицейскими периметр оцепления, поблизости собралось около двух десятков человек, которые скандировали:

«Меркель должна уйти!» и «Мы народ!».

Впрочем, выдержки у фрау канцлера не занимать, и, судя по кадрам с места, она невозмутимо продолжила участие в церемонии, после чего в сопровождении полицейских удалилась.

Накануне в немецких соцсетях появилась информация о намерении главы государства посетить этот мемориал, а также призывы собраться там и «устроить встречу Меркель в Цвиккау». Организаторам акции было даже известно точное время ее прибытия.

Этот стихийный мемориал возник в память о девяти мигрантах — восьмерых турок и одного выходца из Греции, убитых неонацистами из «Национал-социалистического подполья». Журналисты прозвали их «террористами из Цвиккау».

Политика 65-летней фрау в отношении приезжих вызывает все больше критики в немецком обществе. С лета 2015 года за ней прочно закрепилось прозвище «канцлер беженцев» за ее политику открытых границ и гостеприимство по отношению к мигрантам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ангела Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности.

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