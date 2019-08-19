Фото: Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

Канцлер Германии Ангела Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности. В соцсетях вовсю обсуждают поступок политика. Об этом в Facebook сообщает Deutsche Welle.

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Папарацци сфотографировали Ангелу Меркель в яркой блузке, в которой она появлялась на светском мероприятии еще в 2002 году. Тогда немецкий канцлер пришла в этом наряде на церемонию открытия музыкального фестиваля Вагнера в Байройте.

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Инсайдеры утверждают, что в этой блузке политик также выходила на публику в 2008-м и 2017-м годах. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря — одни обвиняют Ангелу Меркель в излишней скупости, другие — хвалят за отказ от принципов «общества потребления».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ангела Меркель устроила фитнес-шоу на праздновании Дня взятия Бастилии.