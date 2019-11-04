Соцсети под впечатлением от жуткого видео спящих космонавтов

Соцсети шокировало видео спящих космонавтов. Ролик, снятый на американском шаттле несколько лет назад, нашел и опубликовал в своем Twitter британский телеведущий Льюис Вон Джонс.

«Я никогда раньше не видел космонавтов, спящих в космосе. Это гораздо страшнее, чем я себе представлял», — подписал он видео.

Twitter @LVaughanJones

Заснувшие кто в вертикальном, кто в горизонтальном положении космические путешественники выглядят, и правда, жутковато. У некоторые из них руки зафиксированы специальным спальным мешком, а у других в невесомости тянутся вверх. Интернет-пользователи в комментариях пишут, что эта картина напоминает им кадры из фильмов «Чужие» или «Кома».

«Не хватает только яйца с инопланетянином».

«А в космосе слышно их храп?»

«Замечательная вечеринка в честь Хэллоуина»

«Выглядит как затонувшая подводная лодка. Ужасающая мысль»

«Кто подкрался к космическому кораблю и снял спящих космонавтов?» — обсуждают увиденное комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом в истории освоения космоса преступлении, совершенном на орбите американской астронавткой Энн МакКлейн.