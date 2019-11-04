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Соцсети под впечатлением от жуткого видео спящих космонавтов

, 19:48 Видео 1 260

Пользователи пишут, что ролик напоминает им кадры из фильмов «Чужой» или «Кома».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA, YouTube / Drew and Diane Jones

Соцсети шокировало видео спящих космонавтов. Ролик, снятый на американском шаттле несколько лет назад, нашел и опубликовал в своем Twitter британский телеведущий Льюис Вон Джонс.

«Я никогда раньше не видел космонавтов, спящих в космосе. Это гораздо страшнее, чем я себе представлял», — подписал он видео.

Twitter @LVaughanJones

Заснувшие кто в вертикальном, кто в горизонтальном положении космические путешественники выглядят, и правда, жутковато. У некоторые из них руки зафиксированы специальным спальным мешком, а у других в невесомости тянутся вверх. Интернет-пользователи в комментариях пишут, что эта картина напоминает им кадры из фильмов «Чужие» или «Кома».

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