Соцсети под впечатлением от жуткого видео спящих космонавтов

Соцсети шокировало видео спящих космонавтов. Ролик, снятый на американском шаттле несколько лет назад, нашел и опубликовал в своем Twitter британский телеведущий Льюис Вон Джонс.
«Я никогда раньше не видел космонавтов, спящих в космосе. Это гораздо страшнее, чем я себе представлял», — подписал он видео.
Заснувшие кто в вертикальном, кто в горизонтальном положении космические путешественники выглядят, и правда, жутковато. У некоторые из них руки зафиксированы специальным спальным мешком, а у других в невесомости тянутся вверх. Интернет-пользователи в комментариях пишут, что эта картина напоминает им кадры из фильмов «Чужие» или «Кома».
«Не хватает только яйца с инопланетянином».
«А в космосе слышно их храп?»
«Замечательная вечеринка в честь Хэллоуина»
«Выглядит как затонувшая подводная лодка. Ужасающая мысль»
«Кто подкрался к космическому кораблю и снял спящих космонавтов?» — обсуждают увиденное комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом в истории освоения космоса преступлении, совершенном на орбите американской астронавткой Энн МакКлейн.