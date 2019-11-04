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  4. Кристина Орбакайте считает, что ее младшему сыну рано жениться

Кристина Орбакайте считает, что ее младшему сыну рано жениться

, 20:04 81

Певица рассказала, что младший внук Аллы Пугачевой встречается с девушкой по имени Мария.

Фото: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте не торопится стать бабушкой и считает, что ее младшему сыну Дени еще не время заводить семью. Певица призналась в телеэфире, что у 21-летнего юноши, который продолжает учебу в Лондоне, есть подруга Мария.

«Сейчас совсем другая молодежь. Они долго разбираются. Пускай еще погуляют», - считает Орбакайте.

Она также рассказала, что ее сыновья не советуются с ней в амурных делах, но она доверяет их выбору.

«Ставят перед фактом. Говорят: «Это моя будущая жена». Я полностью доверяю их вкусу. Им еще надо пожить, погулять, потусить», — цитирует Кристину Teleprogramma.pro.

Артистка рассказала также, что младший внук Аллы Пугачевой уже организовал небольшой, но свой бизнес – в его студии арт-терапии люди выплескивают негативные эмоции, рисуя красками на стенах, на одежде и сумках. По словам Орбакайте, предпринимательские таланты развивала в Дени как раз бабушка – обещала копеечку, если он, к примеру, покрасит скамейку.

«Кстати, Дени хоть и учится за границей, но свои знания будет реализовывать в родной стране», - отметила многодетная артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младший ребенок Кристины Орбакайте – дочь Клавдия - в этом году пошла во второй класс.

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