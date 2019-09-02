Кристина Орбакайте собрала семилетнюю дочь в школу

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram фотографии, на которых ее семилетняя дочь Клавдия позирует перед своим первым днем в школе. Певица рассказала, что ее ребенок отправляется во второй класс. Внучка Аллы Пугачевой пойдет учиться с необычным модным рюкзаком с принтом «леопард» за плечами.

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« На старт, внимание… Начинаем второй учебный год! » — подписала пост знаменитость.

Instagram @orbakaite_k

Друзья и коллеги по цеху Кристины Орбакайте решили поздравить маму с началом учебного года. Алла Духова и Анита Цой пожелали малышке Клавдии хорошего настроения и успехов в учебе. Поклонники звездного семейства также присоединились к поздравлениям и отметили — дочь певицы очень быстро подросла.

«Как же быстро выросла красотулька! Только помню видео из роддома, а уже второй класс!»

«Так выросла! Красавица», — написали фолловеры.

Клавдия — третий ребенок Кристины Орбакайте от предпринимателя Михаила Земцова. У певицы также есть два сына от предыдущих союзов — 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Орбакайте отдала дочь Клавдию в спорт для миллионеров.