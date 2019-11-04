«Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо заворожила соцсети полуобнаженными фото

Обладательница титула «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо сразила соцсети полуобнаженными кадрами фотосессии на Бали. На снимках, которые 27-летняя американская модель выложила в своем Instagram, Оливия позирует в разных купальниках и в различных соблазнительных позах на берегу моря.
Пост собрал более полутора тысяч комментариев, большинство из которых восторженные.
«Я честно потеряла дар речи».
«Завораживающе»
«Потрясающая!»
«Великолепная!»
«Добро пожаловать на Бали, королева!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотосессию в сексуальных купальниках устроила в магазине 53-летняя российская певица Наталья Штурм.