«Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо заворожила соцсети полуобнаженными фото

Обладательница титула «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо сразила соцсети полуобнаженными кадрами фотосессии на Бали. На снимках, которые 27-летняя американская модель выложила в своем Instagram, Оливия позирует в разных купальниках и в различных соблазнительных позах на берегу моря.

«Спасибо большое за такую возможность! Я всегда невероятно польщена и благодарна, когда думаю о том, как я мечтала о таких съемках», — написала она под снимками в Instagram.

Instagram @oliviaculpo

Пост собрал более полутора тысяч комментариев, большинство из которых восторженные.

«Я честно потеряла дар речи».

«Завораживающе»

«Потрясающая!»

«Великолепная!»

«Добро пожаловать на Бали, королева!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотосессию в сексуальных купальниках устроила в магазине 53-летняя российская певица Наталья Штурм.