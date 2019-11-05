  1. Пятый канал
  4. Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

, 2:31 Фото 26

Из строя были выведены многие серверы, отвечавшие за функционирование соцсети.

Фото: www.globallookpress.com © vk.com, ВКонтакте

Администрация «ВКонтакте» сообщила о пожаре в дата-центре. ЧП случилось вечером в понедельник.

Информация о возгорании появилась на официальной странице команды социальной сети. Согласно опубликованному посту, огонь затронул серверы, отвечавшие за исправную работу основных опций «ВКонтакте». Именно из-за пожара многие пользователи по всей стране и ощутили на себе масштабный сбой в работе соцсети.

«Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей», — говорится в обращении к пользователям.

ВКонтакте

Последствия пожара оказались настолько серьезными, что приехать в дата-центр пришлось многим специалистам, работающим над существованием социальной сети. На место происшествия выехали инженеры, системные администраторы и энергетики, обслуживающие «ВКонтакте».

Сейчас, по уверению администрации, большая часть серверов вернулась к стабильной работе. Сейчас большая часть сервисов работает нормально, специалисты устраняют оставшиеся неполадки и анализируют причины сбоя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в День народного единства «Вконтакте» тестирует систему по борьбе с оскорблениями.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Последние новости

2:31
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
2:03
Пятый муж Лолиты назвал причину развода
1:31
«Молодец!»: Сергей Жуков порадовался за победу Maruv в «российской» номинации
1:02
Кипр намерен стать частью Шенгенской зоны
0:43
Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября в день Иакова
0:22
«То ли подстриглась, то ли в парике»: Варнава заинтриговала новым образом

Сейчас читают

Соцсети под впечатлением от жуткого видео спящих космонавтов
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового
Украинский военнослужащий шокировал сеть, показав, как кормят в ВСУ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев