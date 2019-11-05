Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

Администрация «ВКонтакте» сообщила о пожаре в дата-центре. ЧП случилось вечером в понедельник.

Информация о возгорании появилась на официальной странице команды социальной сети. Согласно опубликованному посту, огонь затронул серверы, отвечавшие за исправную работу основных опций «ВКонтакте». Именно из-за пожара многие пользователи по всей стране и ощутили на себе масштабный сбой в работе соцсети.

«Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей», — говорится в обращении к пользователям.

ВКонтакте

Последствия пожара оказались настолько серьезными, что приехать в дата-центр пришлось многим специалистам, работающим над существованием социальной сети. На место происшествия выехали инженеры, системные администраторы и энергетики, обслуживающие «ВКонтакте».

Сейчас, по уверению администрации, большая часть серверов вернулась к стабильной работе. Сейчас большая часть сервисов работает нормально, специалисты устраняют оставшиеся неполадки и анализируют причины сбоя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в День народного единства «Вконтакте» тестирует систему по борьбе с оскорблениями.