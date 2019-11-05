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Звезда «Ищейки» дала девушкам безотказный стильный совет

, 5:13 Фото 28

Анна Банщикова обратилась к крылатой фразе, чтобы объяснить, какая деталь становится решающей в наряде.

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Фото, видео: Instagram @banshikova_anna

Анна Банщикова дала универсальный модный совет своим поклонницам. Звезда сериала «Ищейка» рассказала о том, как сделать любой образ стильным и актуальным.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует, сидя на фоне книжных полок. На Банщиковой бордовый тренч и черные брюки-дудочки. Завершают образ темно-зеленые туфли-лодочки.

«Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир», — процитировала Анна слова Коко Шанель.

Instagram @banshikova_anna

Поклонницы в комментариях выразили полное согласие с позицией Банщиковой. Девушки принялись дополнять крылатую фразу.

«И сумочку еще!»

«Еще обязательно нужно хорошее настроение!» — пишут пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Ищейки» на велосипеде прокатилась по пирсу на Мальдивах.

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