В Барселоне устроили беспорядки из-за визита короля Испании

Визит короля Испании в Барселону закончился массовыми беспорядками. Сторонники независимости Каталонии развели огромный костер, на котором сожгли портреты монарха. При этом поездка Филиппа VI никак не была связана с политикой — он участвовал в церемонии вручения премии молодым ученым.

Однако жители Барселоны устроили шумную демонстрацию — били в кастрюли и мешали гостям пройти в зал. Словом, сделали все, чтобы король узнал, как в Каталонии недовольны приговором организаторам референдума о независимости — они проведут в тюрьме больше десяти лет.

Но Филипп VI на манифестантов не обратил внимание, а в правительстве Испании и вовсе заявили: в будущем референдумы запретят.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Барселоне протестующие взяли в осаду вокзал.