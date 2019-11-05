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В Барселоне устроили беспорядки из-за визита короля Испании

, 9:52 Эфирная новость 24

Около тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов, где проходила церемония вручения премии принцессы Жироны.

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Фото, видео: REUTERS/Albert Gea, 5-tv.ru

Визит короля Испании в Барселону закончился массовыми беспорядками. Сторонники независимости Каталонии развели огромный костер, на котором сожгли портреты монарха. При этом поездка Филиппа VI никак не была связана с политикой — он участвовал в церемонии вручения премии молодым ученым.

Однако жители Барселоны устроили шумную демонстрацию — били в кастрюли и мешали гостям пройти в зал. Словом, сделали все, чтобы король узнал, как в Каталонии недовольны приговором организаторам референдума о независимости — они проведут в тюрьме больше десяти лет.

Но Филипп VI на манифестантов не обратил внимание, а в правительстве Испании и вовсе заявили: в будущем референдумы запретят.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Барселоне протестующие взяли в осаду вокзал.

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