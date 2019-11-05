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Предприимчивая дачница чуть не погубила весь поселок

, 11:00 Эфирная новость 101

Местная жительница решила пробурить скважину на своём участке, но из-под земли вырвался мощный фонтан.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

А жители Вологодской области чуть было не погибли от холодной воды.

Местная жительница решила пробурить скважину на своем участке, но из-под земли вырвался мощный фонтан. Вода размыла землю, в которую провалился дом. Под угрозой оказался весь дачный поселок!

На помощь пришли петербургские ученые. Им удалось «победить» адскую скважину при помощи масла! Об уникальном рецепте спасения Ян Воскресенский.

А посетителей бани в Омске шокировал фонтан кипятка. Как сообщал ранее 5-tv.ru, когда прорвало трубу администрация заведения даже не попыталась спасти клиентов. Детей шокированные взрослые эвакуировали через окно, так как один запасной выход был заколочен, второй — заперт, а ключа у сотрудников не было.

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