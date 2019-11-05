Мать и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Двое детей — восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик, а также 29-летняя женщина погибли в результате пожара в Башкирии. Трагедия произошла в одном из домов в селе Верхние Татышлы. Как стало известно 5-tv.ru, еще трое человек получили ожоги.

Отмечается, что пожарные боролись с огнем около часа. Когда пожар был потушен спасатели обнаружили на пепелище тела погибших. В настоящий момент дознаватели устанавливают причины возгорания. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять тысяч кроликов погибло при пожаре на ферме под Саратовом. Огонь вспыхнул на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак» в селе Голубьевка Энгельсского района.