  1. Пятый канал
  4. Мать и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Мать и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

, 8:27 Видео 38

Огонь вспыхнул в жилом доме в селе Верхние Татышлы. Помимо погибших, трое человек пострадали.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: МЧС России

Двое детей — восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик, а также 29-летняя женщина погибли в результате пожара в Башкирии. Трагедия произошла в одном из домов в селе Верхние Татышлы. Как стало известно 5-tv.ru, еще трое человек получили ожоги.

Отмечается, что пожарные боролись с огнем около часа. Когда пожар был потушен спасатели обнаружили на пепелище тела погибших. В настоящий момент дознаватели устанавливают причины возгорания. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять тысяч кроликов погибло при пожаре на ферме под Саратовом. Огонь вспыхнул на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак» в селе Голубьевка Энгельсского района.

Читайте также

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева

Тела двух детей нашли в овраге с водой в Приморском крае
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

8:45
Новым спикером Палаты общин британского парламента стал Линдсей Хойл
8:36
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева
8:27
Мать и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
8:21
Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля
8:13
Россияне назвали самые интересные профессии
8:02
Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Сейчас читают

Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября в день Иакова
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев