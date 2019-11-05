Десять тысяч кроликов погибло при пожаре на ферме под Саратовом

Десять тысяч кроликов погибло в результате пожара, который произошел на ферме в селе Голубьевка Энгельсского района Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального главка МЧС.

По данным представителя ведомства, возгорание произошло на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак». Люди в пожаре не пострадали.

Также сообщается, что к 8 часам утра по московскому времени пожар полностью потушен. Полыхало одноэтажное здание на площади в 1,2 тысячи квадратных метра. В тушении огня были задействованы 12 пожарных и четыре единицы техники. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два кота чудом спаслись при пожаре в петербургской квартире.