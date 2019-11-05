Леди Ди скрывала от принца Чарльза пол своего второго ребенка

Принцесса Диана скрывала от мужа пол второго ребенка вплоть до рождения, пишет Daily Mail. Об этом рассказал королевский биограф Эндрю Мортон. По его словам, принц Чарльз всегда мечтал о дочери.

Невестка Елизаветы II узнала пол будущего ребенка во время очередного УЗИ. Тем временем сын британской королевы искренне верил, что его вторым ребенком станет девочка. Леди Ди не хотела обманывать его ожиданий и не говорила о сыне до его появления на свет.

Увидев новорожденного, принц Чарльз был шокирован. Вторым потрясением для него стал цвет волос мальчика. У отца-брюнета и матери-блондинки принц Гарри родился рыжим. Этот факт еще больше настроил родителя против наследника. Как вспоминает английское издание, впоследствии принц не хотел считать Гарри своим сыном. Он подозревал, что Диана родила ребенка от любовника.

Ранее 5-tv.ru писал, что нижегородский школьник получил письмо от Елизаветы II.