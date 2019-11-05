Поклонники Яковлевой поспорили из-за ее новой стрижки

Новый имидж Елены Яковлевой стал предметом горячих споров на фанатской странице народной артистки в Instagram. Актриса покрасилась в ванильный блонд, укоротила и распрямила волосы. При этом на фото она позировала без макияжа.

Возможно, последнее повлияло на восприятие многих ее поклонников. Пользователи соцсети посчитали, что этот образ не подходит их любимице. Некоторые не стеснялись в выражениях и высказывали свое мнение без церемоний.

«Да ну! Неприбранная стрижка вам не идет! Вы такая женщина! Нет, не Ваше! При всем уважении»;

«Вам льстят, это ужасно!»

«Облик безысходности».

Instagram @elena_yakovleva_best_actress

Впрочем, поддержавших очередное преображение Яковлевой оказалось больше. Фолловеры отметили, что свежий цвет и хаос на голове делает актрису моложе.

«Честно? Мне нравится! Новый образ!»

«Этот образ очень молодит!»

«Лена! Стрижка — что надо! Моложе на 27 лет сразу. Никого не слушай, тебе идет!» — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Елены Яковлевой попал в ТОП-5 детей звезд с необычной внешностью.