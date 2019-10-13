Ошейники, тату и волосы едких цветов: ТОП-5 детей звезд с необычной внешностью

Злые языки утверждают, что природа отдыхает на детях талантливых. Оттого многие из наследников не добиваются успеха и славы родителей. Меж тем некоторые отпрыски знаменитостей не сидят сложа руки и пробивают себе дорогу к известности если не талантом, то экстравагантностью. Портал 7days.ru выяснил, кто из звездных детей экспериментирует с внешностью.

Денис — сын Елены Яковлевой

Instagram @ps.yakovleva7

Первую татуировку сын актрисы сделал в подростковом возрасте. На правой руке он набил портрет любимца семьи — хаски по имени Дик. Маме Денис признался, что было больно, но на этом не остановился. Впоследствии молодой человек тратил заработанные деньги на походы в тату-салоны. Со временем рисунки появились даже на его лице, а левая рука стала полностью черной. Сейчас сын Яковлевой жалеет, что сделал так много тату, но избавиться от них будет гораздо сложнее и больнее.

Алиса — дочь Ирины Салтыковой

Instagram @alyssasalt__ / @tina_vanhove

Страсть к тату проявилась и у дочери поп-звезды Ирины Салтыковой. Тематические рисунки покрывают спину и руки молодой певицы. Их она нанесла в 2016 году, превратившись из копии своей мамы в «пацанку». Тогда же девушка перекрасилась из блондинки в шатенку и стала одеваться в стиле кэжуал — носить джинсы и просторные свитера. Салтыковой-старшей такое преображение оказалось не по душе, но пришлось смириться.

Ольга — дочь Ларисы Гузеевой

woman.ru

19-летняя Ольга Бухарова или Леля, как ее ласково называет мама, пока находится в поиске себя и часто меняет облик. Впервые о ней заговорили в том же 2016-м. Тогда подросток повергла общественность в шок публикацией своих снимков с вызывающим макияжем. Через год Ольга стала похожа на мальчика. Пробовала девушка и красить волосы в синий и розовый цвет. На опасения поклонников Лариса Гузеева ответила, что смена имиджа Лели раз от раза происходит под ее присмотром и с руки хороших специалистов.

Анна — дочь Анастасии Заворотнюк

nastroenie.tv

Несколько лет назад Анна Стрюкова, дочь Анастасии Заворотнюк, была готом. Девушка одевалась в черные платья, носила тяжелые армейские ботинки с шипами и металлические ошейники. Волосы она красила в ярко-пепельный цвет и стриглась под строгое каре — как у героев аниме. Хобби девушки приводило к семейным скандалам. Однажды бабушка с дедушкой даже отняли у нее все аксессуары. По мере взросления увлечение готической субкультурой у Ани прошло.

Анастасия — дочь Нонны Гришаевой

celebritieslab.xyz

Дальше всех в подражании персонажам пошла дочь актрисы Нонны Гришаевой. Анастасия увлекается косплеем — переодевается в героев комиксов и фильмов в жанре фэнтези. Девушка учится в Кембридже, а по приезду домой каждый раз шокирует маму едкими цветами волос. Гришаева пытается объяснить дочке, что экспериментировать с внешностью нужно с умом. Единственное, чего ей пока удалось — отговорить Настю от татуировок.

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