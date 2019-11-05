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  4. «Вояджер-2» спустя 40 лет после старта вышел в межзвездное пространство

«Вояджер-2» спустя 40 лет после старта вышел в межзвездное пространство

, 11:07 Видео 47

Космический аппарат, передав первые данные, подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством существует четкая граница.

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Фото, видео: Wikimedia / NASA

Космический аппарат «Вояджер-2» более чем через 40 лет после старта достиг межзвездного пространства. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА –Прим.ред.).

«„Вояджер-2“ покинул гелиосферу — „защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем“», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что «Вояджер-2» вошел в межзвездное пространство еще 5 ноября 2018 года. Целый год ушел на то, чтобы собранная информация, преодолев 18 миллиардов километров, достигла Земли и была обработана учеными.

Первые данные с космического аппарата подтвердили, что между гелиосферой и межзвездным пространством существует довольно четкая граница. В момент, когда «Вояджер-2» пересекал данную воображаемую линию, было зафиксировано ощутимое снижение числа частиц гелиосферы и значительное увеличение межзвездной радиации.

«Эти данные и подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса», — сообщили в НАСА.

«Вояджер-2» — действующий космический аппарат, запущенный НАСА 20 августа 1977 года в рамках программы «Вояджер» для исследований дальних планет Солнечной системы. Первый и единственный аппарат, достигший Урана (в январе 1986 года — Прим.ред.) и Нептуна (в августе 1989 года — Прим.ред.).

В январе 2017 года «Вояджер-2» находился на расстоянии в 114,06 астрономических единиц (16,9 миллиарда километров или 0,001744 светового года — Прим.ред.) от Солнца, то есть, на расстоянии, преодолеваемом со скоростью света за 15 часов 23,5 минуты. Скорость движения «Вояджер-2» превышает 3,3 астрономический единиц в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАСА экстренно прервало трансляцию выхода астронавтов в открытый космос. Американское космическое ведомство сообщило в прямом эфире, что на 86-м году жизни умер первый вышедший в открытый космос советский космонавт Алексей Леонов.

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