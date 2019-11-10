У Ольги Бузовой произошли большие перемены в личной жизни. О чем так долго молчала телезвезда? Что за кольцо появилась у артистки на безымянном пальце? За кем Бузова готова собирать носки по дому? Когда певица планирует завести детей и что ее связывает с Давидом Манукяном? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я всегда думала, что в 22 у меня уже будут муж и дети. И когда мне стукнуло 23 и я поняла, что у меня ни мужа, ни детей, я очень сильно расстроилась», — делится переживаниями звезда телепроекта «Дом-2».

У Ольги Бузовой по-прежнему ни мужа, ни детей, а за плечами — неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен не только ушел к другой, но и фактически оставил артистку на улице. В их общий дом, в который Ольга вкладывала не только душу, но и свои средства, она так и не въехала. Последние три года звезда живет в съемной квартире.

«Я никогда этого не стеснялась, не стыдилась. Кстати, когда я переезжала, снимала квартиру, вот тогда мне было все равно, где жить. Я на самом деле узнала, на каком этаже живу, только спустя полгода. Я просто в состоянии нестояния туда приезжала. И тогда я квартиру выбирала исключительно, чтобы было место, где гулять с собаками. То есть я о себе не думала, а думала о своих собаках», — с грустью вспоминает девушка.

Для Бузовой ее шпиц Челси и йоркширский терьер Ева как дети. Их Ольге подарил бывший муж.

Недавно певица объявила: она наконец-то приобрела свою недвижимость. Стоимость квартиры мечты — 120 миллионов рублей!

«Почему я не решалась на покупку и не хотела брать кредиты — потому что я живу и всегда жила по средствам, по карману. И пока я не накопила соответствующую сумму на квартиру своей мечты, я даже не занималась поиском», — рассказывает Ольга Бузова.

Зарабатывать самостоятельно на то, что хочется, артистку научила мама.

«Я помню этот момент переломный, когда я захотела определенную вещь, а она стоила очень дорого. Мама сказала: „Хочешь? У нас нет денег. Иди заработай!“ И в 14 лет я работала летом стажером в лагере».

Ольга благодарна Ирине Александровне за этот урок. Бузова решила: нужно, в первую очередь, именно ее обеспечить комфортным жильем.

«Я купила маме сначала квартиру. Мамочка живет у меня в самом лучшем районе в Санкт-Петербурге. У нее шикарная квартира. Уже закончили там ремонт».

При выборе собственной квартиры для Бузовой также было важно расположение дома.

«Думала о себе, о собаках, чтобы было, где гулять с собаками, чтобы было светло, чтобы была большая квадратура, чтобы обязательно был паркинг, чтобы обязательно территория охранялась», — перечисляет певица.

Только пока в помещениях не сделан ремонт.

«Я недавно познакомилась с одним умным молодым человеком, который мне сказал другую вещь: „Оля, если предлагают, бери“. Поэтому, если вдруг мне кто-то предложит помощь и поможет решить какие-то вопросы, то я буду только благодарна и признательна».

Кто дает советы, Оля не сказала. Возможно, это тот мужчина, который подарил певице кольцо на безымянный палец? Поклонники уверены: Бузовой сделали предложение. Но звезда это не подтверждает. А на вопрос — занято ли сейчас ее сердце, отвечает так:

«Мое сердце всегда занято любовью, потому что я всегда говорю — миром правит любовь», — улыбается Бузова.

В последнее время звезде приписывают Роман с блогером Давидом Манукяном. Молодой человек снялся в одном из последних клипов певицы. Ольгу и Давида не раз замечали вместе. Некоторые предполагают, что именно он подарил звезде помолвочное кольцо. Директор артистки прокомментировал ситуацию так:

«Она сейчас замужем… замужем за своим зрителем», — говорит Арам Арчер.

А новое украшение, по заявлению самой Бузовой, ничего не значит. Но звезды говорят: Бузова точно встретит в этом году свою любовь.

«У нее будет какой-то интересный для нее роман. Причем, возможно, это человек, которого она уже знает.

Ей нужен какой-то очень творческий человек, может быть, какой-то нестандартный режиссер, может, человек одной с ней профессии. Такой классический серьезный муж-бизнесмен ей не подойдет. Он с ней не сможет ужиться, она — с ним», — утверждает астролог Лилия Любимова.

Ольга пока только делится своими представлениями об идеальном мужчине. Певица утверждает: требований к избраннику у нее немного.

«Меня раздражает, когда мужчина пьет и когда он жадный. Кстати, если мой молодой человек придет на свидание первое без цветов, я с ним даже разговаривать не буду. Для меня это важно».

Даже разбросанными по дому носками певицу не испугать!

«Так, меня раздражает, когда молодой человек не убирает носки, но ты влюбляешься и сама ходишь за ним, убираешь эти носки. Русская баба, да, она такая. Все сделает, когда любит. И я такая», — честно признается Бузова.

Поклонникам остается только ждать, когда Ольга объявит о том, что в ее жизни появился мужчина, с недостатками которого она готова мириться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова оказалась запертой в гримерке перед концертом в Краснодаре.