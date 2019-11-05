Президент РФ Владимир Путин 5 ноября 2019 года назначил Андрея Келина послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Келин — потомственный дипломат, родился 15 мая 1957 года. В 1979 году окончил факультет международной журналистики МГИМО.

После окончания учебы до 1983 года работал в посольстве СССР в Королевстве Нидерланды. Позднее входил в делегацию на переговорах с США по сокращению ракет средней дальности и стратегическим вооружениям в Женеве.

Предыдущий посол Александр Яковенко проработал в Лондоне восемь лет — вплоть до августа 2019 года. В Кремле ранее пояснили, что его отъезд в России не связан с напряжением отношений Москвы и Лондона, которые начали ухудшаться после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Великобритания с тех пор голословно обвиняет Россию в произошедшем, не предъявляя никаких доказательство и используя эту историю в своих политических играх. В Москве на различных уровнях отрицают какую-либо причастность к отравлению Скрипалей.

Как отмечает РБК со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Яковенко займет должность ректора Дипломатической академии МИД.

Весной этого года британские СМИ попытались устроить скандал вокруг биографии Яковенко. В частности, его оклеветало издание The Mail on Sunday, написавшее, что глава российской дипмиссии в Лондоне якобы работал на советские спецслужбы. Российские дипломаты отмечали, что таблоид намеренно вводит в заблуждение британскую общественность, утверждая, что Яковенко был якобы награжден госнаградой за «шпионскую деятельность».