Xiaomi представила свои первые умные часы

Китайская компания Xiaomi представила первую модель умных часов Mi Watch. Стоимость гаджета составит 1299 юаней (почти 12 тысяч рублей).

Диагональ сенсорного экрана — 1,78 дюйма, а мощность аккумулятора — 570 миллиампер-часов.

Mi Watch работают на Snapdragon Wear 3100 со встроенным 4G-модемом. Часы могут использоваться для звонков, выхода в интернет, бесконтактной оплаты.

Зарядка девайса рассчитана на 36 часов непрерывной работы, однако именно это в новинке и смущает специалистов, так как при схожести технических характеристик с Apple Watch от Mi Watch ждали настоящего прорыва, отмечает портал gadgetsnews.

Продажи модели в Китае начнутся 11 ноября, однако пока неизвестно, появится ли Mi Watch на рынках других стран.

Ранее Xiaomi презентовала смартфон с двусторонним экраном.