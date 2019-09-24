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Xiaomi презентовала смартфон с двусторонним экраном

, 21:28 Видео 14

Главный недостаток Mi Mix Alpha, который будет выпущен ограниченной партией, — его цена.

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Фото, видео: REUTERS/Jason Lee

Китайская компания Xiaomi презентовала в Пекине свой новый смартфон Mi Mix Alpha с двусторонним инновационным экраном Surround.

Как пишет «Экономика сегодня», создается впечатление, что смартфон завернут в дисплей. Есть лишь узкая полоса, на которой располагается камера на 108 мегапикселей. Боковых кнопок у устройства нет. Камера у гаджета только одна, поскольку, по мнению разработчиков, она вполне способна справится и с селфи.

Mi Mix Alpha оснащен процессором Snapdragon 855 Plus, основной памятью на 512 Гб и оперативной на 12 Гб, и аккумулятором емкостью 4050 мАч.

Главный недостаток устройства — цена. По предварительным данным, стоить Mi Mix Alpha будет 2,8 тысячи долларов — это почти 180 тысяч рублей.

Массового производства смартфонов тоже пока не будет. Ограниченную партию обещают выпустить в конце года.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, компания Xiaomi представила два новых смартфона Xiaomi Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e — за 16,6 тысячи и 12 тысяч рублей соответственно.

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