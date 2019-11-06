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  4. В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении священника, избившего жену

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении священника, избившего жену

, 1:18 18

По словам супруги монастырского клирика, мужчина угрожал ей убийством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Покровского — клирика Казанского женского монастыря. Супруга церковнослужителя обвинила его в нанесении ей побоев.

В УМВД России по Рязанской области сообщили, что в отношении Покровского возбуждено дело по статье уголовного кодекса РФ «Угроза убийством». Об этом пишет Интерфакс.

Супруга священнослужителя утверждает — муж избивал ее и угрожал удушением. При этом Покровский находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителями по факту нанесения побоев была назначена медицинская экспертиза.

Предварительно Владимир Покровский отстранен от исполнения службы в монастыре сроком на один год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в надругательстве над семью детьми обвиняют священника Стремского.

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