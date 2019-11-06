Видео: Нюша устроила пышный праздник на первый день рождения дочери

Певица Нюша устроила роскошный праздник на первый день рождения дочери. На странице мужа артистки — Игоря Сивова — в Instagram появились несколько видео со знаменательного дня.

Судя по ролику, счастливые родители украсили дом огромным количеством воздушных шариков и картонными фигурами диснеевских принцесс. В кадре появляется и сама малышка — имя девочки пара до сих пор держит в секрете. Именинница в белоснежном платьице с большим восторгом возится на полу между элементами декора.

Судя по другим публикациям Сивова и Нюши, в этот же день празднует день рождения друг семьи — вечером прошел торжественный банкет, на котором чествовали именинника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша поделилась опытом удаления родинки над губой.