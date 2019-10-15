Нюша поделилась опытом удаления родинки над губой

Известная российская поп-исполнительница Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, поделилась со своими подписчиками в Instagram опытом удаления родинки на лице. Звезда решила избавиться «лишнего» элемента внешности и призналась, что чувствует себя гораздо комфортнее в новом образе.
Для тех, кто вслед за певицей захотел в себе что-то изменить, Нюша подготовила целый ряд советов. Знаменитость рекомендовала обратиться к сразу нескольким проверенным специалистам прежде, чем решаться на серьезные эксперименты.
«Но я очень хочу донести свои мысли, касаемо любых вмешательств в организм: консультация у врача — обязательна. И лучше у трех врачей минимум.<…> В общем, ребят, никому не рекомендую бежать и сразу что-то удалять себе без похода к врачу», — написала светская львица.
Свой пост теледива сопроводила фотографией, на которой позирует в облегающих мини-шортах и топе оранжевого цвета на фоне окна.
Публикация певицы вызвала бурную реакцию фанатов. Пока одни рассуждали на тему того, стоило ли знаменитости избавляться от яркой детали своего образа, другие восхищались фигурой Нюши, в которой, по мнению фолловеров, нельзя найти никаких изъянов.
«Идеально выглядишь, очаровательная фигура!»
«Бомбезная фигура!»
«Просто бомба!»
«Зачем вы удалили родинку над губой?»
«Одобряю эксперименты!» — высказались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюшу застали за «запрещенным» занятием.