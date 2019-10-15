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Нюша поделилась опытом удаления родинки над губой

, 6:44 Фото 623

Певица посоветовала подписчикам, решившимся на подобные эксперименты с внешностью, проконсультироваться сразу у нескольких врачей.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Известная российская поп-исполнительница Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, поделилась со своими подписчиками в Instagram опытом удаления родинки на лице. Звезда решила избавиться «лишнего» элемента внешности и призналась, что чувствует себя гораздо комфортнее в новом образе.

Для тех, кто вслед за певицей захотел в себе что-то изменить, Нюша подготовила целый ряд советов. Знаменитость рекомендовала обратиться к сразу нескольким проверенным специалистам прежде, чем решаться на серьезные эксперименты.

«Но я очень хочу донести свои мысли, касаемо любых вмешательств в организм: консультация у врача — обязательна. И лучше у трех врачей минимум.<…> В общем, ребят, никому не рекомендую бежать и сразу что-то удалять себе без похода к врачу», — написала светская львица.

Свой пост теледива сопроводила фотографией, на которой позирует в облегающих мини-шортах и топе оранжевого цвета на фоне окна.

Instagram @nyusha_nyusha

Публикация певицы вызвала бурную реакцию фанатов. Пока одни рассуждали на тему того, стоило ли знаменитости избавляться от яркой детали своего образа, другие восхищались фигурой Нюши, в которой, по мнению фолловеров, нельзя найти никаких изъянов.

«Идеально выглядишь, очаровательная фигура!»

«Бомбезная фигура!»

«Просто бомба!»

«Зачем вы удалили родинку над губой?»

«Одобряю эксперименты!» — высказались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюшу застали за «запрещенным» занятием.

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