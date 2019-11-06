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Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

, 10:41 Видео 50

Более 11 тысяч специалистов, в том числе и российских, обеспокоены результатами 40-летних наблюдений.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Davies, Ralph Kerpa, David Oxberry, Julian Stratenschulte

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» в случае отсутствия принятия мер по сокращению выбросов углекислого газа. Результаты наблюдений, проведенных в течение 40 лет последних лет, обеспокоили более 11 тысяч специалистов из 153 стран, в том числе российских. Статья, содержащая данные исследований, опубликована в журнале BioScience.

Информация содержит в себе показатели потребления электроэнергии, температур поверхности, роста народонаселения, выбросов углекислого газа и другие.

Авторы статьи считают, что мировое сообщество ученых обязано предупредить людей о сложившейся чрезвычайной экологической ситуации на Земле. Специалисты отмечают, что климатические изменения происходят намного стремительнее, чем ожидалось.

Ученые уверены, что человечество еще имеет возможность предпринять ряд определенных мер для улучшения сложившейся обстановки. По их мнению, необходимо найти замену ископаемым видам топлива, ввести высокие ставки «углеродного налога», сократить вредные выбросы и остановить масштабную вырубку лесов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые зафиксировали рекордное уменьшение озоновой дыры.

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