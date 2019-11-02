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  4. Ученые зафиксировали рекордное уменьшение озоновой дыры

Ученые зафиксировали рекордное уменьшение озоновой дыры

, 16:30 63

Дыра в озоновом слое над Антарктидой достигла минимальных размеров за последние 40 лет.

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Ученые зафиксировали рекордное уменьшение озоновой дыры. По данным на 4 октября ее площадь над Антарктидой сократилась до десяти миллионов квадратных километров. Это минимальный размер дыры в озоновом слое за последние 40 лет, пишет Babr24.

Озоновый слой защищает Землю от солнечного ультрафиолета. Дыры в этой части атмосферы провоцируют радиоактивное воздействие на окружающую среду. Повышается риск возникновения онкологических заболеваний и мутаций.

Над Антарктидой дыру в озоновом слое впервые обнаружили в 1985 году. Ученые заявили — она стала результатом злоупотребления аэрозолями и фреоном в холодильных установках. Правительства многих стран после этого вынуждены были снизить частоту использования данных средств. В 2000 году озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.

В 2019 году меньше чем за месяц (с 8 сентября по 4 октября) размер дыры сократился на 6,4 миллиона квадратных километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые показали, как Антарктида теряла ледяную массу за последние 100 лет.

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