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ТОП-10 популярных клипов, которые искали в «Яндексе» за год

, 14:09 | Алиса Старжевская Фото 37

Рейтинг возглавили Skibidi группы Little Big, «Алкоголичка» Артура Пирожкова и Ibiza Филиппа Киркорова.

Фото: Instagram @littlebigband

По данным «Яндекса», за 12 месяцев (с сентября по сентябрь) российские пользователи чаще всего искали песни группировки «Ленинград» и Артура Пирожкова — в топ попало по два трека каждого исполнителя.

Данные «Яндекса»

Skibidi-помешательство

Петербургская группа Little Big захватила русский YouTube клипом на песню Skibidi. За год видео набрало 305 миллионов просмотров. Самые преданные фанаты группы до сих пор выкладывают пародии на клип по хэштегу #skibidichallenge.

Танцевальный батл

Благодаря простым, незатейливым мотивам и понятным текстам каждая песня Артура Пирожкова становится медийным событием. Секрет успеха прост — покажи историю, в которой каждый узнает себя. В клипе на песню «Алкоголичка» вы увидите актера Михаила Галустяна в компании с популярными блогерами — Олегом Монголом, Иришкой, безумным Пашей и Вероной.

Лицом в грязь

За клип на песню Ibiza Баскову и Киркорову пришлось записывать публичное извинение перед возрастной публикой — правда, в той же шутливой манере. Что касается молодежи, то ей скандальный клип пришелся по душе и в сумме набрал 25 миллионов просмотров.

Кадр из клипа IbizaКадр из клипа Ibiza. YouTube / StarPro

«За рулем кабриолета я врубаю Летова…»

Группировка «Ленинград» последнее время балует публику кинематографичными клипами, которые зрители не один год пересматривают на одном дыхании. Майской работой порадовала режиссер Анна Пармас. Роль главной героини досталась неподражаемому корреспонденту «Вечернего Урганта» Алле Михеевой.

Кадр из клипа «Кабриолет»Кадр из клипа «Кабриолет». YouTube / Ленинград | Leningrad

Фабрика хитов

Мнения о творчестве Ольги Бузовой разнятся. Ясно одно: песни певицы находят отклик в сердцах женской аудитории. «Танцуй под Бузову» — яркий пример медиатренда уходящего года, когда в клипах участвуют блогеры и актеры.

Кадр из клипа «Танцуй под Бузову»Кадр из клипа «Танцуй под Бузову». YouTube / Ольга Бузова

Остальные треки

В рейтинг также попал еще один клип Александра Реввы в образе Артура Пирожкова — «Зацепила» был приурочен к Международному женскому дню. Затем идет совместный сингл рэперов Тимати и Гуфа, посвященный Москве. Тут интерес, правда, был явно не музыкальный: видео на YouTube собрало 1,4 миллиона дизлайков и вскоре было удалено.

Последние три места заняли «В Питере пить» группировки «Ленинград», чувственный и трогательный клип «Плакала» украинской поп-группы KAZKA, а также «Молния» Димы Билана.

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